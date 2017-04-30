Gaziantep Büyükşehir - Manisaspor Maçının Ardından - Yeniden

TFF 1'inci Lig takımlarından Gaziantepspor Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, önemli bir galibiyet kazandıklarını ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Hüseyin Kalpar, Manisaspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şöyle dedi:



"Özellikle çok önemli bir karşılaşmaya hazırlandık. ya var olma ya da yok olma maçıydı. Kaybetseydik lige havlu atacaktık. Bunun bilinci içerisindeyiz. Puan açısından çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Psikolojik bir savaş vermemiz gerekiyordu. Normal idmandan daha çok psikolojik savaşı kazanmamız gerekiyordu. Maçtan önce de kazanmamız gerektiğini ve buna inanmamız gerektiğini takımıma söyledim. Oyuncularımın yaptıkları mücadeleden dolayı göğsüm kabardı, gurur duydum. Ama oyun disiplininden kopmadan, sabırlı şekilde bunu yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bugün oyuncularım bunu gerçekleştirdiler. Oyuncularımı kutluyorum, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu takım herkesin. Bu takımı yaşatabilme adına da sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz. Ama sonuç neyi getirir şükretmemiz lazım. Ama ligde kalma adına çok daha gayret içerisinde olacağız."



Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade ederek, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Buraya gelirken en kötü bir puanla döneriz diye düşündük ama istediğimiz olmadı. Birinci yarı çaba gösterdik. İkinci yarı ise doğal olarak Gaziantep'in baskısını hissettik. Pozisyonlarımız oldu ama değerlendiremedik. Kazanmamamız gereken maçta mağlup ayrıldık. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum son dakika benim oyuncularım iki kırmızı kart görmemeliydi" diye konuştu.



- Gaziantep