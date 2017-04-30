Gaziantep Büyükşehir - Manisaspor: 1-0





STAT: Gaziantep Kalyon Arena



HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Samet Çavuş, Mustafa Savranlar



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowıak (xxx)- Uğur (xxx), Akakpo (xxx), Özgür (xxx), Ahmet (xx), Murat (xx), Gökhan (xxx), Muhammet (xxx) (Dk.90 Erdal), Mehmet (xxx), Ramazan (xxx) (Dk.88 Cumali), Kalu (xx) (Dk.90 Keita)



MANİSASPOR: İsmail (xxx)- Fahri (xx), Mikic (xx) (Dk.46 Sebaihi x), Dimov (xxx), Ümit (x), Emre (xx), Umut (xx) (Dk.84 Perovic), Metin (xxx), Haktan (xx), Gökhan Sazdağı (xx) (Dk.64 Bakaki x), Bahattin (xxx)



GOL: Dk.86 Ramazan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)



KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Haktan, Dk.90+5 Sebaihi (Manisaspor)



SARI KARTLAR: Ümit, Emre, Bakaki (Manisaspor)



TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında Manisaspor'u 1-0 mağlup etti.



2'nci dakikada ceza sahası gerisinde topla buluşan Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



23'üncü dakikada Kalu'nun pasıyla topla buluşan Gökhan, kale önüne kadar ilerledi ve şutunda tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.



38'inci dakikada Bahattin'in pasıyla kale ceza sahasında topla buluşan Fahri bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.



60'ıncı dakikada Murat'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Kalu dokundu, kaleci İsmail çizgiden çıkardı.



63'üncü dakikada Gökhan'ın serbest atışında topa ters vuran Muhammet'in şutunu kaleci İsmail yumruklayarak çıkardı.



71'inci dakikada savunmadan seken topu ceza sahası çizgisinde önünde bulan Mehmet'in vuruşunda top sağ üst direkten döndü.



74'üncü dakikada Uğur'un kale önüne pasında topu savunma uzaklaştırmak isterken Mehmet çeldi. Mehmet'in vuruşunda kaleci İsmail topu kornere gönderdi.



77'nci dakikada Sebaihi'nin ara pasıyla ceza sahasına ilerleyen Metin, topu Umut'a bıraktı. Umut'un yerden vuruşunda top kaleci Stackhowiak'ta kaldı.



86'ncı dakikada Kalu'nun ceza yayında pas verdiği Ramazan'ın savunmayı çalımlayarak kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



90'ncı dakikada Gökhan'ın sakatlık geçirmesine itiraz eden Haktan, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılması sonucu oyun dışı kaldı.



90+5'inci dakikada Sebaihi, rakibine faul yaptığı gerekçesiyle hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılması sonucu oyun dışı kaldı. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. - Gaziantep