Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Manisaspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 30. hafta kapanış maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor sahasında ağırladığı Manisaspor'u 86. dakika Ramazan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Maçın ardından her iki teknik adam karşılaşmayı değerlendirdi.



Alt sıralardan kurtulmak adına çok önemli bir maça çıktıklarını söyleyen mavi-beyazlıların Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Özellikle çok önemli bir karşılaşmaya hazırlandık. ya var olma ya da yok olma maçıydı. Kaybetseydik lige havlu atacaktık. Bunun bilinci içerisindeyiz. Puan açısından çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Psikolojik bir savaş vermemiz gerekiyordu. Normal idmandan daha çok psikolojik savaşı kazanmamız gerekiyordu. Maçtan önce de kazanmamız gerektiğini ve buna inanmamız gerektiğini takımıma söyledim. Oyuncularımın yaptıkları mücadeleden dolayı göğsüm kabardı, gurur duydum. Ama oyun disiplininden kopmadan, sabırlı şekilde bunu yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bugün oyuncularım bunu gerçekleştirdiler. Oyuncularımı kutluyorum, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu takım herkesin. Bu takımı yaşatabilme adına da sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz. Ama sonuç neyi getirir şükretmemiz lazım. Ama ligde kalma adına çok daha gayret içerisinde olacağız" dedi.



Manisaspor Cephesi



Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Buraya gelirken en kötü bir puanla döneriz diye düşündük ama istediğimiz olmadı. Birinci yarı çaba gösterdik. İkinci yarı ise doğal olarak Gaziantep'in baskısını hissettik. Pozisyonlarımız oldu ama değerlendiremedik. Kazanmamamız gereken maçta mağlup ayrıldık. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum son dakika benim oyuncularım iki kırmızı kart görmemeliydi" diye konuştu. - GAZİANTEP