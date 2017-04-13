Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da Oğuz Çetin Dönemi Kısa Sürdü

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktör Oğuz Çetin ile yollarını ayırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da Oğuz Çetin Dönemi Kısa Sürdü

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktör Oğuz Çetin ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig'de üst üstte alınan kötü sonuçlarının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yönetimi, Teknik Direktör Oğuz Çetin ile yollarını ayırmaya karar verdi. Yaklaşık bir ay önce Teknik Direktör Metin Diyadin'in yerine göreve gelen tecrübeli teknik adam mavi-beyazlı ekiple çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik alarak beklenen başarıyı gösteremedi.

Öte yandan mavi-beyazlı takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. - GAZİANTEP

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