Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Oyunu Kullandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hem Gaziantep hem de Türkiye'de yüzde 80'in üzerinde bir katılım bekliyorum şu ana kadar ki oy oranları onu gösteriyor." dedi



Merkez Şahinbey ilçesindeki Aslı Alevli İlkokuluna eşi İzzet ile gelen Şahin, "1362" numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Okuldaki sandık ve güvenlik görevlilerine başarılar dileyen Gül, oy kullanmak üzere gelen vatandaşlarla da sohbet etti.



Şahin, buradaki açıklamasında sandıkların demokrasilerin en büyük gücü olduğunu söyledi.



Milletin vereceği kararı herkesin kabul etmesi gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:



"Yüzde 80'lerin üzerinde bir katılım bekliyoruz. Her sandıkta müşahitlerimiz var ve oradaki arkadaşlarımızın hızlı bir şekilde oradaki sandıklara sahip çıkması önemli bir başlangıç oldu. Güçlü bir katılım var. Hem Gaziantep hem de Türkiye'de yüzde 80'in üzerinde bir katılım bekliyorum, şu ana kadar ki oy oranları onu gösteriyor."