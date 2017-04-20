Gaziantep Büyükşehir - Balıkesirspor Maçının Ardından

BALIKESİRSPOR ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, psikolojik olarak iyi durumda olmadıklarını söyledi.



Hüseyin Kalpar, kötü olarak tanımladığı durumdan kurtulmayı umut ettiğini belirterek, şöyle dedi:



"Psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Stres dolu bir ortamdayız. Bu olduğu zaman hata oranı artıyor. Özellikle pas hatası çok oluyor. Ne olursa olsun stresten uzak bir şekilde çalışmamız lazım. Bu zamana kadar kazanamayan bir takım olarak çıktık maça. Çok zor bir dönemde görev aldım. Gaziantepli olarak bu görevi almam gerekiyordu. Gaziantepli olarak bu durumda olması benim buraya gelmem sebep oldu. İnanıyorum ki her şey daha güzel olacak. Çok az pozisyona girdik. Puanı bu durumda olar bir takımdan çok şey beklemek doğru değil, Şanlıurfaspor maçından iyi sonuç almamız lazım. Takımda özgüven eksikliği ve stres var bunları kısa zamanda toparlamak kolay değil. Beyin olarak çok çalışacağız. İnşallah bu kötü durumdan kurtuluruz."



Balıkesirspor'da teknik direktörü Can Cangök ise, karşılaşmada basit hatalar yaptıklarını ve takımının daha iyi yerlerde olabileceğini ifade ederek, "Burada 3 puan alıp gitmeliydik. Çok sayıda pozisyona girdik. Basit gol yedik maç berabere bitti. Play off yolunda bu maç bize yaramadı. Bu maç buraya gelmemeliydi. Son paslarda biraz daha dikkatli olsaydı maç daha farklı olurdu. Bunun için çocuklarımın kafasını motive edip daha iyi şeyler yapmamız lazım. Altımızda olan takımlar bizi sıkıştırıyor. Sezona lig olarak baktığımız zaman baya maçlar sert geçiyor. Biz daha iyi yerlere gelebilirdik. Bazı şeyler yerine gelseydi bu ligi çok rahat ikinci bitirebilirdik. Bundan sonraki maçları elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



