Gaziantep Büyükşehir- Balıkesirspor: 1-1
STAT: Gaziantep ArenaHAKEMLER: Abdulah Yılmaz (xxx), Mehmet Kısal (xxx), Abdullah Bor Özkara (xxx)GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (x)- Rıza (xx), Tevfik (xx) (Dk.39 Muhammet Himmet x), Muhammet Reis (xx), Ekigho (xx), Uche Kalu (xx)(Dk.54 Ramazan Civelek x), Erdal (xx) (Dk.
STAT: Gaziantep Arena
HAKEMLER: Abdulah Yılmaz (xxx), Mehmet Kısal (xxx), Abdullah Bor Özkara (xxx)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (x)- Rıza (xx), Tevfik (xx) (Dk.39 Muhammet Himmet x), Muhammet Reis (xx), Ekigho (xx), Uche Kalu (xx)(Dk.54 Ramazan Civelek x), Erdal (xx) (Dk.70 Murat x), Erhan (xx), Özgür (xx), Ahmet (xx), Cumali (xx)
BALIKESİRSPOR: Atilla (xx)- Eray (xx), Mehmet (xx) (Dk.74 Doğa x), Okan (xx), Cüneyt (xx), Burak (xx), Glumac (xx), Bülent (xx), Foxi (xx) (Dk.69 Oğuzhan x), İshak (xx), Abdulkadir (xx)(Dk.80 Bekamenğa x)
GOLLER: Dk.83 Muhammet Reis (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk.77 Eray (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Cumali, Ekigho, Rıza (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Foxi, Oğuzhan (Balıkesirspor)
TFF 1'inci Ligi 28'inci haftada tknik direktör Hüseyin Kalpar yönetimindeki ilk maçına çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.
14'üncü dakikada Okan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Foxi'nin kafa vuruşunda top kaleci Stackhowiak'ta kaldı.
24'üncü dakikada Balıkesirspor'un kazandığı penaltıyı kullanan İshak Ayvaz'ın vuruşu direkten döndü.
42'nci dakikada topla buluşan Muhammet Himmet ceza sahasına kadar ilerledi. Oyuncunun vuruşu rakip savunmaya çarpıp kale direğinin yanından kornere çıktı.
60'ıncı dakikada topla buluşan Ekigho'nun, ceza sahası içinde şutunda meşin yuvarlağı savunma kornere çeldi.
77'nci dakikada sol çaprazda topla buluşan Eray, ceza sahasına girdi. Eray'ın sert şutu kaleci Stavkhowiak'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.
83'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Muhammet Reis'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
- Gaziantep