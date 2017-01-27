Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (5)
KÜBRA'DAN HALAY GÖRÜNTÜLERİ KALDI
Burun ameliyatı olduktan sonra geçirdiği beyin kanamasında ölen lise öğrencisi Kübra Özüberk'ten geriye bir yakınının düğününde çekilen görüntüler kaldı. Geçen Ağustos ayında yapılan düğünde çekilen görüntülerde Kübra akrabalarıyla halay çekiyor.
Gaziantep Burun Ameliyatında Beyin Kanaması Geçiren Kübra Öldü
Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (5)KÜBRA'DAN HALAY GÖRÜNTÜLERİ KALDIBurun ameliyatı olduktan sonra geçirdiği beyin kanamasında ölen lise öğrencisi Kübra Özüberk'ten geriye bir yakınının düğününde çekilen görüntüler kaldı.
Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (5)