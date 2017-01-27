Gaziantep Burun Ameliyatında Beyin Kanaması Geçiren Kübra Öldü

Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (5)KÜBRA'DAN HALAY GÖRÜNTÜLERİ KALDIBurun ameliyatı olduktan sonra geçirdiği beyin kanamasında ölen lise öğrencisi Kübra Özüberk'ten geriye bir yakınının düğününde çekilen görüntüler kaldı.

Gaziantep Burun Ameliyatında Beyin Kanaması Geçiren Kübra Öldü

Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (5)

KÜBRA'DAN HALAY GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Burun ameliyatı olduktan sonra geçirdiği beyin kanamasında ölen lise öğrencisi Kübra Özüberk'ten geriye bir yakınının düğününde çekilen görüntüler kaldı. Geçen Ağustos ayında yapılan düğünde çekilen görüntülerde Kübra akrabalarıyla halay çekiyor.

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