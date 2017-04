- Gaziantep BŞB - Balıkesirspor maçının ardından

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar:

"Takımda öz güven eksikliği ve stres var"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök:

"Son paslarda biraz daha dikkatli olsaydı maç daha farklı olurdu"



GAZİANTEP - TFF 1. Lig'in 28. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Takımda öz güven eksikliği ve stres var. Bunları kısa zamanda toparlamak kolay değil" dedi.

Kalan maçlara final havasında çıkacaklarını ifade eden Kalpar, yeni geldiğini hatırlatarak oyuncuları daha yakından tanımak için zamana ihtiyacının olduğunu aktardı.

Kazanacak çok şeylerinin olduğunu vurgulayan Kalpar, şöyle konuştu:

"Psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Stres dolu bir ortamdayız. Bu olduğu zaman hata oranı artıyor. Özellikle pas hatası çok oluyor. Ne olursa olsun stresten uzak bir şekilde çalışmamız lazım. Bu zamana kadar kazanamayan bir takım olarak çıktık maça. Çok zor bir dönemde görev aldım. Gaziantepli olarak bu görevi almam gerekiyordu. Gaziantepli olarak bu durumda olması benim buraya gelmem sebep oldu. İnanıyorum ki her şey daha güzel olacak. Çok az pozisyona girdik. Puanı bu durumda olar bir takımdan çok şey beklemek doğru değil, Şanlıurfaspor maçından iyi sonuç almamız lazım. Takımda öz güven eksikliği ve stres var bunları kısa zamanda toparlamak kolay değil. Beyin olarak çok çalışacağız. İnşallah bu kötü durumdan kurtuluruz."

Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök ise basit hatalar yüzünden maçtan bir puanla ayrıldıklarını belirtti.

Takımın daha iyi yerlerde olabileceğini ifade eden Cangök, şunları kaydetti:

"Burada 3 puan alıp gitmeliydik. Çok sayıda pozisyona girdik. Basit gol yedik maç berabere bitti. Play-off yolunda bu maç bize yaramadı. Bu maç buraya gelmemeliydi. Son paslarda biraz daha dikkatli olsaydı maç daha farklı olurdu. Bunun için çocuklarımın kafasını motive edip daha iyi şeyler yapmamız lazım. Altımızda olan takımlar bizi sıkıştırıyor. Sezona lig olarak baktığımız zaman baya maçlar sert geçiyor. Biz daha iyi yerlere gelebilirdik. Bazı şeyler yerine gelseydi bu ligi çok rahat ikinci bitirebilirdik. Bundan sonraki maçları elimizden geleni yapacağız."