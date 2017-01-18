Gaziantep Basketbol-Bc Mures: 100-79 (Avrupa Kupası)





SALON: Karataş Şahinbey



HAKEMLER: Manuel Mazzoni (xxx), Sergey Mikhaylov (xxx), Ivan Milicevic (xxx)



GAZİANTEP BASKETBOL: Rauntins(xx)8, Altan(xx)6, Denmon (xxx)26, Ruzic (xx)12, Berke (xx)6, Balazic (xx)11, Cherry (xx)9, Erden (x)5, Jefferson (xxx)17



BC MURES: Popescu (xx)14, Gajovic (xx)12, Djapa (xx)10, Mohammed (xxx)23, Kalve(xx)9, Andrei (xx)11



1.PERİYOT: 33-20



İLK YARI: 51-38



3.PERİYOT: 83-57



5 FAUL: Dk.38.15 Balazic (Gaziantep Basketbol)



FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, evinde konuk ettiği Romanya'nın BC Mures takımını 100- 79 mağlup etti.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili bir oyun ortaya koyan Gaziantepspor Basketbol art arda bulduğu basketlerle 10 sayılık fark yakaladı. Konuk takım, Mohammed'in sayılarıyla aradaki farkı kapatmaya çalışsa da ilk periyot ev sahibi takımın 33-20 üstünlüğüyle tamamlandı.



2'nci periyotta da rakibine karşı olan üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, Jefferson ve Denmon'un sayılarıyla aradaki farkı 16'ya kadar çıkardı. Konuk takım ribauntlarda etkisiz kalınca ilk yarı 13 sayı farkla 51-38 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle bitti.



Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda oyunun kontrolünü bırakmayan ev sahibi takım, Balazic ve Cherry'nin sayılarıyla 20 sayılık fark oluşturdu. Gajovic'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan BC Mures savunmada etkisiz kalınca bu periyot 26 sayı farkla 83-57 geride tamamladı.



Karşılaşmanın son periyotunda konuk ekip Popescu ve Mohammed'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. Kontrolü elinden bırakmayan ev sahibi takım, Ruzic'in art arda bulduğu sayılarla farkı korudu. Karşılaşma 100-79 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.



- Gaziantep