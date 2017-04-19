Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Açıklaması

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, "YSK, kimden aldığı güçle Meclisin çıkardığı kanun maddesini hiçe sayarak seçimlerde hile yapılmasını sağlayan kararı almıştır?" diye sordu.



Özdağ, Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, halk oylamasının meşruluğuna YSK'nın gölge düşürdüğünü savundu.



Ortaya şaibeli sonuç çıktığını öne süren Özdağ, "YSK'nın Anayasal suç işlediği" iddiasında bulundu.



YSK'nın, halen ne olduğu çok anlaşılamayan kararla seçimlerde hile yapılmasının önünü açtığını savunan Özdağ, şunları söyledi:



"YSK, kimden aldığı güçle Meclisin çıkardığı kanun maddesini hiçe sayarak seçimlerde hile yapılmasını sağlayan kararı almıştır? YSK, Meclisin yaptığı kanunu yırtıp köşeye atıyor. YSK, 'Siz istediğiniz kadar halk tarafından seçilmiş olun ve istediğiniz kadar Mecliste kanun yapın, bu kanunda da istediğiniz kadar emredici madde koyun, biz idari bir kararla sizin yaptığınız kanunları değiştiririz.' diyor. Bu hukuk devletinde olmaz. Bu muz cumhuriyetinde bile olmaz ama bunu YSK yaptı.



Türkiye, siyasal, toplumsal ve hukuki meşruluğu olmayan bir anayasa değişikliğiyle karşı karşıyadır. Kazanan siyasi aktör şüphesiz Erdoğan'dır ama aynı zamanda en büyük kaybedendir. Bu bir Pirus zaferidir. Bu kadar orantısız güç ve imkan kullanmasına ve YSK'nın yardımıyla ulaşılan yüzde 51,4 Erdoğan için büyük bir mağlubiyet. Erdoğan, referandumda siyasi hayatının en büyük mağlubiyetini almıştır. Eşit şartlarda demokratik rekabet içinde olsaydık kazanma şansınızın hiç olmadığını biliyordunuz."



Özdağ, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil. Önemli olan maçı almaktır.' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, "Yaptığımız şey futbol maçı değil. Tükiye, iki takımdan oluşmuyor. Yapılan şey, toplumsal uzlaşma gerektiriyor. Bu yönetim anlayışından dolayı Türkiye ağır sorunlar yaşıyor." karşılığını verdi.



Yusuf Halaçoğlu da "Hayırlar fazla çıksaydı bu mühürsüz pusulalarla referandumu iptal etme yolunu seçeceklerdi." görüşünü öne sürdü.