Gaziantep Arena Stadı pazar günü açılıyor



Gaziantep'te 158 bin 883 metrekarelik alana inşa edilen 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Arena Stadı, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'un pazar günü 16.00'da Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma ile açılacak.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 3,5 yıl önce Beylerbeyi Mahallesi'ndeki 158 bin 883 metrekarelik araziye temeli atılan stadın inşası tamamlandı. Koltukları monte edilen, kale direkleri yerleştirilen, fileleri asılan stadın çimleri de serildi. Bin 363 araç kapasiteli otoparka sahip stadın çevre düzenlemesi ile yakınından geçen yolların alt ve üst yapı çalışmaları da tamamlandı. Stadın dış cephesi, kullanılan malzeme nedeniyle her açıdan Gaziantepspor'un renkleri olan siyah ve kırmızı şeklinde görülüyor. Stadyum Gaziantepspor'un pazar günü saat 16.00'da Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma ile açılacak. Gaziantepspor yönetimi tarafından açılışa bilet fiyatları da açıklandı. Fiyatlarda VIP 20, diğer tribünlere ait biletler ise 10 liradan satışa sunuldu, 18 yaş altı herkese ise ücretsiz passolig kartı verileceği açıklandı ve karşılaşmayı izleyen herkese Gaziantepspor forması hediye edileceği duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından da kentin belirli noktalarından Pazar günü stadyuma ücretsiz servis kaldırılacağı açıklandı.



PASSOLİGDE KUYRUK



Gaziantepspor'un, Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği ve Gaziantep Arena Stadı'ndaki ilk maçı izlemek isteyen taraftarlar, mobil passolig gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu.



Gaziantepspor, Antalyaspor ile 15 Ocak pazar günü saat 16.00'da oynayacağı ve Gaziantep Arena Stadı'nın açılışının yapılacağı karşılaşmaya 18 yaş altı tüm taraftarlara ücretsiz passalig kartı verileceğini açıkladı. Ayrıca stattaki ilk maç nedeniyle VIP bilet 20, diğerleri ise 10 liraya düşürüldü. Bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından taraftarlar, passolig kartlarının satıldığı mobil gişelere akın etti. Gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, Pazar günü oynanacak maçı izlemek için bilet satın aldı. Taraftarlardan 18 yaşını doldurmayanlara ise Gaziantepspor yönetiminin aldığı kararla passolig kartları ücretsiz verildi.



Passolig gişe görevlisi Emre Yıldırım yoğun talebi karşılamak için 3 passolig aracının getirildiğini buna rağmen yoğunluk oluştuğunu belirterek, Gaziantep Arena'da oynanacak ilk maç olduğu için maça çok fazla talep var. Bu talebi karşılamak için 3 adet araç getirdik. Araçlar geleli 3 gün oldu ve 3 günde 5 bin tane bilet satıldı. İlk maç ve yeni stad olduğu için bilet fiyatları 10 lira, VIP biletler ise 20 lira, ayrıca 18 yaş altı taraftara passolig ücretsiz ve maça gelen her taraftara Gaziantepspor forması hediye edilecek dedi.



Gaziantepspor taraftarı Enes Kürkçü ise soğuk kış gününde sabahın erken saatlerinde gelerek gişede sıraya girdiğini ve saatlerdir sıra beklediğini ifade ederek, taraftar olarak tek amacının yeni stadın ilk maçında Gaziantepspor'a destek vermek olduğunu söyledi.