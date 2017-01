Gaziantep Arena'da Maç Oynanmasına Onay Çıktı

Gaziantepspor, yarın Antalyaspor ile oynayacağı maçı yeni stadı Gaziantep Arena'da oynayacağı kesinleşti. Türkiye Futboy Federasyonu (TFF) yetkilileri statta inceleme yaparak, zeminin maç oynanmasına müsait olduğunu belirledi.



Yeni yapılan Gaziantep Arena'ya gelen TFF yetkilileri, Pazar günü oynanması planlanan Gaziantepspor Antalyaspor maçı için stattaki hazırlıkları tespit etmek için incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından tutulan raporda Gaziantep Arena'da oynanacak müsabaka için olumsuz bir durumunun bulunmadığı yer aldı.



Statta inceleme yapan TFF yetkililerine, Gaziantepspor Asbaşkanı Bülent Gonca, yöneticilerden Hikmet Akay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de eşlik etti.



Kapılarını ilk kez taraftara açıyor



Yaklaşık 3 yıldır yapımı süren ve hemen hemen tamamına yakınında eksikleri tamamlanan Gaziantep Arena'nın Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gaziantepspor - Antalyaspor müsabakası ile taraftarına kapılarını açacak. Yaklaşık 43 yıldır maçlarını oynadığı Kamil Ocak Stadı'nda ligin 15. haftasında Çaykur Rizespor maçıyla veda eden Gaziantepspor, yeni transferleri ve yeni statla mücadelesini sürdürecek.



Demir: "Yeni stat mozaiği andıran şekli ile etkiliyor"



Statta yapılan incelemelere eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir yaptığı açıklamada, stadın Antalyaspor maçı için tüm eksiklerin tamamlanarak, hazır hale getirildiğini söyledi. Stadın yapımında desteği olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a da teşekkür eden Müdür Demir, "Antalya spor maçına hazırız. Bir eksiğimiz yok. İnşallah yakın bir zamanda devlet büyüklerimizin de katılacağı bir açılış töreni yapacağız. Bu Pazar ise ilk maç ile stadımız kapılarını, taraftarına açıyor. Stadın radyanlarından, fanlarından, ışık, elektrik, mekanik sistemlerinden koltuk numaralarına kadar her şeyi yapıldı. Gerekli kontrolleri yapıldı" dedi.



"37 bin kişilik kapasitesi bulunuyor"



Müdür Ökkeş Demir, kırmızı-siyahlı takımın yeni stadının toplamda 37 bin kişilik kapasitesi bulunduğunu ifade etti. Gaziantep Arena'nın mozaik şeklindeki görüntüsü ile kente yakışan bir yatırım olduğunu vurgulayan Demir, "Stadyumumuz totalde 37 bin kişi. Her ince ayrıntısına kadar dizayn edilmiş, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, engelliler için ayrı özel yerler yapılmış, protokol için ayrı yerler yapılmış. Mimari açıdan da çok güzel bir stadyum oldu. Mozaiği andıran şekli ile 158 dönüm üzerinde, konuşlandırılmış bir yapı, bir eser. Gaziantep'in bugüne kadarki spor yatırımlarının en büyüğü. Bu stadyum Gaziantep'in marka şehri olmasında da katkı sağlayacak. Aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin de onuru olarak gösterilecek bir eser olacak. Stadyumumuz da 1300 araç kapasiteli otoparkımız var" şeklinde konuştu.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak"



Stadın açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiklerini belirten Müdür Ökkeş, "Devletimizin başkanını bekliyoruz. İnşallah gelir, açılışını yapar. 'Ya Allah, bismillah' diyerek, resmi açılışımızı yaparız inşallah. Gaziantep, malum, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin hatta Ortadoğu'nun lokomotif şehri. Bu şehir her şeyi hak ediyor. Bu şehrin iri ve diri durması gerekiyor. Zor dönemden geçiyoruz ama bu zor dönemi atlatacağız" diye konuştu.



Öte yandan loca ve kombinelerin de satışa çıkan statta Pazar günü oynanacak maç için yaklaşık 12 bin bilet satıldığı öğrenildi. Gaziantepspor Kulübü yöneticileri ise yeni stadı ve yeni transferleri görmemeleri için taraftara çağrıda bulunarak, Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan maçta takımlarını desteklemelerini istedi. - GAZİANTEP