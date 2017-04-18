Gaziantep Adliyesinde "Adli Görüşme Odaları" Açıldı

Gaziantep Adliyesinde suç mağduru çocuklar, şiddet mağduru kişiler ile zanlıların ifade ve beyanlarının alınmasında kendilerini daha rahat hissetmeleri amacıyla "adli görüşme odaları" açıldı.



Adalet Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında, Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 23 ildeki 31 pilot adliyede hayata geçirilen adli görüşme odaları, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere mağdurların adli süreçte etkilenmemeleri için ev ortamı şeklinde dizayn edildi. Kitap, televizyon, oyuncak ve çeşitli zeka oyunlarının da bulunduğu odada, mağdurların kendilerini rahat hissedip, dış etkilerden en az etkilenmeleri sağlanarak, ifadelerinin alınması amaçlanıyor.



Gaziantep'teki adli görüşme odalarının koordinatörü Taner Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmete sunulan odaların amacının mağdurların rahat bir ortamda ifade vermelerini sağlamak olduğunu söyledi.



Görüşme odalarının üç kısımdan oluştuğunu aktaran Polat, şöyle konuştu:



"Bu odalar, bekleme salonu, adli görüşme odası ve gözetim odasından oluşmaktadır. Gözetim odasında, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcıları, kovuşturma aşamasında da hakimler bulunacak. Yan taraftaki adli görüşme odasında, ifade alınmak üzere görevlendirilen pedegoglar, mağdur çocuklarla görüşme halindeyken, gözetim odasındaki cumhuriyet savcısı veya hakimlerin yönlendirmeleriyle ifadeleri kayıt altına alınıyor. Gözetim odasında bulunan katipler de bilgisayar aracılığıyla ifadeleri kayıt altına alıyor. Bu şekilde soruşturma ya da kovuşturma aşamasında daha sağlıklı ifadeler alınarak, yargılamaya daha sağlıklı oluyor."



Polat, ayrıca, hakim ve savcıların soru sormak istemesi halinde, pedagogun taktığı kulaklık aracılığıyla soruyu yönelttiğini ve görevlinin mağdura soruyu ilettiğini, cevabının da kayda alındığını kaydetti.