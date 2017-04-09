Gaziantep Abdulhamit Gül: 16 Nisan'da 'Evet' Demekle Darbecilere Karşı Çıkmaktır

Abdulhamit Gül: 16 Nisan'da 'evet' demekle darbecilere karşı çıkmaktır



AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum unun Türkiye'nin güçlenmesi için önemli bir fırsat olduğunu ileri sürerek, "16 Nisan'da 'evet' demek, 15 Temmuz'da darbecilere karşı çıkmakla aynı anlamı taşıyor" dedi.



Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte etkinliğe katılan yaşlılara karanfil hediye ederek konuşma yapan Abdulhamit Gül, Ak Parti hükümetleriyle yapılan hizmetleri anlatarak, referandum un önemini anlattı. 16 Nisan'da yapılacak referandum la Türkiye'nin geleceğinin belirleneceğini kaydeden Gül, şunları söyledi:



"Pazar günü Türkiye'nin geleceğini sizlerin oylarınız, kararınız belirleyecek. Görüyorum ki sizler Türkiye'nin mevcut sisteminden çok çekmişsiniz. Türkiye'nin güçlenmesi için çok önemli bir fırsatı ele geçirdik. Türkiye'nin istikrarının kalıcı olması için çok önemli bir fırsat var önümüzde. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli işler yaptı. 16 Nisan'da 'evet' demek, 15 Temmuz'da darbecilere karşı çıkmakla aynı anlamı taşıyor."