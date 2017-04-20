Gaziantep 48 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapıyor

48 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 54 yaşındaki Hasan Özkulakoğlu, 48 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor. Özkulakoğlu, gelişen teknoloji ve Çin mallarının sektöre etkisiyle birlikte çok sevdiği mesleğinin tarihe karışacağını söyledi.



Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde baraka dükkanında ayakkabı tamirciliği yapan Hasan Özkulakoğlu, teknolojik gelişmeler ve değişen alışkanlıklarla birlikte altın bilezik olarak adlandırılan mesleğinin eğitim sistemi nedeniyle çırak yetişmemesi nedeniyle ayakkabı tamircilğinin son zamanlarını yaşadığını söyledi. Baba mesleğine 6 yaşında başladığını ifade eden Hasan Özkulakoğlu, İslahiye'nin en eski ayakkabı tamircisiyim. İlkokula başlamadan önce bizim baraka dükkanımız vardı. Babam orada hem yemeni satar, hem de köşkerlik yapardı. Baba mesleğine 6 yaşında başladım, 48 yıldır bu mesleğin içindeyim. 2 sene önce emekli olmama rağmen üniversitede okuyan çocuklarım olduğu için mesleğime severek devam ediyorum. Çok değil bundan 10- 15 yıl önce 15 tane ayakkabı tamircisi vardı. Şimdi 4 kişi kaldık. Maalesef Milli Eğitim sisteminden kaynaklanan nedenden dolayı çırak yetiştiremiyoruz. Bizler mesleğin son temsilcileriyiz. Bizden sonra mesleğin unutulan meslekler arasına girecektir dedi.