30 yıl önceki Fatma Şahin
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, 1987 yılında üniversite öğrencisiyken TRT'ye röportaj verdiği ortaya çıktı. Şahin, 21 yaşındayken verdiği röportajda politikacıların Türkiye'nin gelişmesi için bir şey yapabileceklerine inanıp inanmadığını sorduğu belirlendi.
Milletvekili ve bakanlık görevinin ardından belediye başkanlığı yapan evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin, 30 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi kimya mühendisliği son bölüm öğrencisiyken TRT'nin hazırladığı gençlerin politika ve politikacılardan beklentilerine ilişkin programda görüşlerini aktardığı ortaya çıktı. 1987'de çekilen görüntülerinde geniş çerçeveli gözlükleri bulunan Şahin, röportaj sırasında politika ve politikacılara yönelik olarak, "Acaba gerçekten Türkiye'nin gelişmesi için bir şey yapabileceklerine inanıyorlar mı hepsi?" diye soruyor.
KİMDİR?
Gaziantep'te 1966 yılında dünyaya gelen Fatma Şahin, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanırken 4 yıl sonra kimya mühendisi olarak mezun oldu. Gaziantep'te yerleşik bir holdingde işletme mühendisliği ve müdürlüğü yapan Fatma Şahin, 2001 yılında AK Parti'nin kentteki kuruluşunda görev aldı. 2002 seçimlerinde Gaziantep'ten milletvekili seçilerek parlamentoya giden Fatma Şahin, 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı oldu, çeşitli komisyonlarda görev aldı. 3 dönem meclise milletvekili olarak giren Fatma Şahin, 2011 yılında kurulan 61'inci hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanlığı yaparken, Aralık 2013'te bu görevinden ayrıldı ve 30 Mart 2014'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Gaziantep - 30 Yıl Önceki Fatma Şahin
30 yıl önceki Fatma ŞahinGAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, 1987 yılında üniversite öğrencisiyken TRT'ye röportaj verdiği ortaya çıktı.
30 yıl önceki Fatma Şahin