Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Van Temsilciği Açıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Van Temsilciği açıldı.



AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, açılışta yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin çok büyük fedakarlıklar ortaya koyduklarını söyledi.



Onların ortaya koydukları bu fedakarlığa büyük saygı ve minnet duyduklarını ifade eden Kayatürk, "Şehit ve gazilerimiz hiçbir zaman yanlış yapmadılar ve yanlışa karşı koyarak hayatlarını feda edercesine mücadele ettiler. Biz de onlarla birlikte olmak, birlikteliğimizi pekiştirmek için bu açılışı gerçekleştiriyoruz." dedi.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ise Van'da temsilcilik açmanın gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.



Açılışa AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Van Temsilcisi Hamiyet Ereş Koç ile kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları da katıldı.