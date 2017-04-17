Gazi Üniversitesinde "Çin İhtisas Kütüphanesi" Açılıyor
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Gazi Üniversitesi, “Çin İhtisas Kütüphanesi”nin açılışını 18 Nisan’da yapacak.
Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Gazi Üniversitesi, "Çin İhtisas Kütüphanesi"nin açılışını 18 Nisan'da yapacak.
90'ıncı yılını kutlayan Gazi Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Bilgilendirme Ofisi ve Çin Renmin Üniversitesi ortak iş birliğiyle Türkiye'deki ilk "Çin İhtisas Kütüphanesi"nin açılışını gerçekleştirecek. 18 Nisan saat 16.00'da Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin 4'üncü katında düzenlenecek açılış törenine, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Li Yuanchao, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongyang Yu, Renmin Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Jin Nuo'nun yanı sıra Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Maliye Bakan Yardımcısı ve Çin Devlet Konsey Genel Sekreter yardımcılarının da katılması öngörülüyor.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan, Rektör Yrd. Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere, Rektör Yrd. Prof. Dr. Nizami Aktürk ve Prof. Dr. Alper Ceylan Gazi Üniversitesi adına ev sahipliği yapacak.
"Gazi Üniversitesi Çin İhtisas Kütüphanesi" dünya üzerinde 14'üncü, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ise bir ilk olma özelliğini taşıyor. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde 270 metrekarelik bir alanda hizmet verecek kütüphanede Çin'in tarih ve kültürü ile 1940 yılından günümüze Çin-Türkiye ilişkileri üzerine 80 bin adet elektronik kitap ve eser, Türkçe, Çince, İngilizce, Fransızca, Arapça olmak üzere 5 farklı dilde yer alacak. - ANKARA