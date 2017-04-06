Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kılıç

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Ülkemizde son zamanlarda gerçekleştirilen teşvikler son 5-6 yılda kadın iş gücüne katılım oranını yükseltti." dedi.



Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu ve Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen, Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı'na katılan Kılıç, Çalışma Hayatında Milli Seferlik Projesi'nin analizi hakkında konferans verdi.



Kılıç, dünya genelinde iş gücü piyasasında bir daralma olduğunu söyledi.



Türkiye'nin küresel piyasadaki daralmadan etkilendiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu :



"Türkiye olarak gerek Avrupa kıtası gerekse diğer bölgelerle ciddi ilişki içindeyiz. Bu ilişki içinde mevcut konjonktür bizi de etkiliyor. Düşük büyümenin arkasında yatan sebeplerde küresel ekonomiye yönelik artan belirsizlik ilk sırada yer alıyor. Bugün ABD daha muhafazakar bir ekonomik yapılanmanın peşinde koşuyor. ABD başkanının seçilmesi ile birlikte daha korumacı iktisadi politikalar devreye sokuldu. Bunun tam tersine Çin ve Uzak Doğu'da piyasa ekonomisine yakın bir sistem uygulandı. Bunları 30-40 yıl önce düşünseydik bu şekilde gelişeceğini hayal bile edemezdik. Küresel ekonomide neyin ne olacağına dair kafalar çok karışık."



"Küresel genç işsizlik yüzde 13,1"



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerinden bilgiler veren Kılıç, 2016 yılında küresel işsizliğin yüzde 5,7 düzeyinde olduğunu bu oranın 2017 yılı için ise 5,8 olarak tahmin edildiğini vurguladı.



Genç işsizlik süresinin giderek arttığını aktaran Kılıç, şunları dile getirdi:



"Türkiye'de yapılan anketlere bakıyoruz işsizlik birinci sırada çıkıyor. Ancak aynı sorun kıta Avrupası ülkelerde de var. İşsizlik hem gelişmiş hemde gelişmekte olan ülkeler arasında rahatsız verici bir duruma ulaşmış durumda. Bu sorun İngiltere, Fransa, Almanya'da da var. 2016 yılında küresel genç işsizlik yüzde 13,1'lere ulaşmış. Normal işsizlik oranlarının iki katından fazla. 2017 yılında da bu değişmeyecek. Dünyada 71 milyon işsiz genç bulunuyor."



"Teşvikler son 5-6 yılda kadın iş gücüne katılım oranını yükseltti"



Kadınların istihdama katılım olanlarının düşük düzeyde olduğunu anlatan Kılıç, "Ülkemizde son zamanlarda gerçekleştirilen teşvikler son 5-6 yılda kadın iş gücüne katılım oranını yükseltti. Kadın iş gücüne katılım oranı 2000'li yılların başında çok daha düşük düzeydeydi. Şu an 10-11 puanlık bir artış var. O da son dönemde devletin uygulamış olduğu teşvik mekanizmalarının yerindeliği." dedi.



Konferans sonunda İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, Kılıç'a katılımlarından dolayı plaket taktim etti.



Trakya Kalkınma Ajansı ve çeşitli kuruluşların destek verdiği Fuar, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.