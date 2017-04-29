Bursa'nın Orhangazi ilçesinin fethinin 685'inci yıl dönümü nedeniyle Gazi Orhan Bey'i anma ve Orhangazi'nin Fethi Şenlikleri kapsamında "Yağlı Güreş" etkinliği düzenlendi.



Orhangazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, İznik Gölü sahilinde yer alan futbol sahasında 10 kategoride 600 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Etkinliğe, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Gökhan Su, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karlık, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, meclis üyeleri, çevre il ve ilçelerden gelen temsilciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, ata sporu güreşi, uzun yıllardan sonra yeniden Orhangazi'ye sevdirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.



Güreşin yaşatılması ve geleceğe taşınmasına devam edeceklerini vurgulayan Çağlayan, "Bugün burada başlayan yağlı güreşlerle beraber ata sporumuza sahip çıkma duygumuz cirit ve okçuluk müsabakaları ile devam edecek. İnşallah Orhangazi'mizin Gazi Orhan Bey tarafından Osmanlı topraklarına katılmasının 685'inci yılı etkinlikleri, ilçemize farkındalık katacaktır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından yapılan başpehlivanlık müsabakasını, Ekrem Yavuz'la güreşen Recep Kara kazandı.



Müsabakaların ardından dereceye girenlere madalyaları verildi.