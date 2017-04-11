Gazi Mustafa Kemal CHP Genel Başkanı Değil Miydi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı değil miydi? İsmet İnönü partisinin genel başkanı değil miydi? Aynı zamanda da cumhurbaşkanıydı. Peki, sen tarihini bilmiyor musun? Bunlar oluyor normal ama şimdi böyle bir teklifle biz gelince normal değil, anormal" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ülkeyi, faşizan bir mantığa teslim edemeyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Bunlar 'Biz Atatürk'ün partisiyiz, biz Atatürkçüyüz' diyorlar. Peki, Atatürk ne diyor? 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' diyor. Niye millete saygınız yok? Hem böyle diyeceksin, hem millete saygın olmayacak. Seversin, sevmezsin. Millete efendilik yoktur. Bu millete hizmetkarlık vardır. Biz, bu milletin efendisi olmadık, bugüne kadar hep hizmetkarı olduk" diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun öyle lafları var ki; ne ipe gelir, ne sapa gelir. İki de bir tek adamlıktan bahsediyor. İki de bir tarafsız olmaktan bahsediyor. Mesela hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı olmak. Bunun doğru olmadığından, 'nasıl tarafsız olacak', bunlardan bahsediyor. Şimdi bunlardan bahseden bir kişiye ben ancak şunu söylerim: Örneğin, Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı değil miydi? Yakasında Halk Partisinin genişçe altı okuyla çıkar konuşurdu ama aynı zamanda da cumhurbaşkanıydı. İsmet İnönü partisinin genel başkanı değil miydi? Aynı zamanda da cumhurbaşkanıydı. Peki, sen tarihini bilmiyor musun? Bunlar oluyor, normal ama şimdi böyle bir teklifle biz gelince normal değil, anormal" değerlendirmelerinde bulundu.



"ASLA KİŞİLERLE DE BİR ÜLKENİN GELECEĞİNİ BAĞIMLI KILMAYACAĞIZ"



"Her an ölebiliriz ama hiç ölmeyecekmişiz gibi de şu anda bulunduğumuz makamda hizmetlerimizi sürdürürüz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Yarın nasıl bir hizmet üzerimize terettüp eder onu bilemem, ona göre buna devam ederiz. Kaldı ki 2019 seçiminde benim aday olup olmayacağım, bunlar kesinleşmiş şeyler değil. Parti milletvekilleri, aday olarak teklif edebilir veya dışarıdan 100 bin seçmen, seçim zamanı gelince, onların oyuyla bu teklifler olabilir, başka isimler olabilir, şu olur, bu olur, vesaire Tablo böyle olduğuna göre, biz milletimizin bu noktadaki idrakine, irfanına saygı duyacağız. Asla kişilerle de bir ülkenin geleceğini bağımlı kılmayacağız. Amerika'yı alın, bakıyorsun, 4+4 diyor. İşte Clinton geldi, diyelim ki Bush geldi, baba Bush geldi, bunlar arka arkaya geldiler, işte en son Obama geldi. Bunlar 4+4 yaptılar. Şimdi Trump geldi, şimdi Trump'a karşı takınılan tavırlar ortada. Tabii bu süreç nasıl gider bilemem. Aynı şey mesela Rusya'da bakıyorsunuz, bir dönem Putin arka arkaya işi götürdü. Ondan sonra Medvedev geldi, Medvedev 'den sonra tekrar Putin aldı. İşte şimdi yasal bazı düzenlemelerle, daha uzun bir süreci orada yönetim olarak ele almayı planlıyorlar. Bütün bunlar önümüzdeki örnekler ama biz farklıyız, biz Türkiye'yiz, Türkiye olarak biz de ne yaptık '5+5' dedik ama seçilebilmek için de yüzde 50 artı 1 oy alacaksın."



"18 MADDENİN HEPSİ HEMEN UYGULAMAYA GİRMEYECEK"



Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, madem bu kadar başarılı bir yönetici, inşallah aday olur, yüzde 50 artı 1 oy alır, bu ülkeyi de o yönetir. Yani kalkıp, 'Alsın Erdoğan, bunu yönetsin ama işte 2019 geldiğinde bunlardan vazgeçsin' demesin. Şu anda zaten biz 2019'a kadar getirdiğimiz bu 18 maddeyi uygulamaya koymuyoruz ki. Bunun içinde birkaç madde uygulamaya girecek. Diğerleri ne zaman uygulamaya girecek? Kasım 2019'da seçilecek olan başkanla birlikte onlar uygulamaya girecek. 18 maddeyi okumamış. Bu soru böyle sorulmaz. Tayyip Erdoğan yeni maddelerle bu süreci yönetmeyecek" diye konuştu.



"BEN DAHA ÖNCE 'HAYIR DİYENLER TERÖRİSTTİR' DEMEDİM Kİ"



Kamuoyunda "Hayır" diyenlere terörist denildiği gibi algı oluşturulduğu iddialarına cevap veren Erdoğan, "Ben daha önce 'hayır' diyenler teröristtir demedim ki. Ben sadece hayır diyenlere bir çağrıda bulunuyorum. Tam aksine 'hayır diyenleri de anlayışla karşılarım' dedim. 'Onlar da saygındır' dedim. Ancak şu anda 'hayır'ı Türkiye'de kim savunuyor, dünyada kim savunuyor? Kandil 'Hayır' diyor mu, diyor. Bölücü başı İmralı'dan 'hayır' mesajları veriyor mu, veriyor. FETÖ'nün başı Pensilvanya'dan 'hayır' diyor mu, diyor. Tüm imkanlarıyla saldırıyor mu, saldırıyor. Terör örgütü Avrupa'da Türkiye düşmanlarıyla beraber ele ele 'hayır' kampanyaları yapıyor mu, yapıyor. Ben ülkemdeki samimi siyasetle ilgilenenlere diyorum ki: Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Sevgili Peygamberimizin de 'Kişi sevdikleriyle beraberdir' hadisinden bahsediyorum. Kimi seviyorsan onunla beraber haşrolunacaksın. Bu adamların Türkiye için gördükleri hayırlı bir rüya yok" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarıyla ilgili, "Asıl terörü estiren kim biliyor musunuz? Şuanda CHP zihniyetinin Konya Milletvekili. 'Eğer evet çıkarsa İzmir'den denize dökeceğiz' diyor. Sayın Baykal, 'Hayır çıkarsa adeta denize dökmüş kadar mutlu olacağız' diyor. Peki, Kılıçdaroğlu 'Denize dökeceğiz' diyen o adama kesin ihraç talebiyle parti içinde bir disiplin işlemi yaptı mı? Yapmadı" değerlendirmesinde bulundu.



"Partimin içerisinde böyle bir adam olacak, ben genel başkan olacağım, o adamı bir dakika tutmam orada"



Kendi partisinde olsaydı Hüsnü Bozkurt'u 1 dakika tutmayacağını kaydeden Erdoğan, "Bir defa millet iradesine saygısı yok, önce bunu öğrenmesi lazım. Bugün millet iradesine saygılı olan bir yerdir. Bu zihniyet, bu kafa yapısı Samsun'a giremez. Samsun'dan ne kadar 'evet' çıkacak, ne kadar 'hayır' çıkacak 16 Nisan akşamı göreceğiz. Sivas, Amasya, buralarda bile gereken dersi alacak. Sakarya gereken dersi bunlara verir. Dün İzmir'deydik, bekledim ben belki gelir denize dökerler diye. Gelseydi, dökseydi. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bunlar tam geri zekalı. Partimin içerisinde böyle bir adam olacak, ben genel başkan olacağım, o adamı bir dakika tutmam orada" ifadelerini kullandı.



(Onur Emre Durak/İHA)