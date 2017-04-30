Gazi Muhtarpaşa Caddesi, Nişantaşı ve Bağdat Caddelerini Aratmayacak

Gaziantep'te yeni çarşı olarak adlandırılan Gazi Muhtarpaşa Caddesi yaz döneminde sokak sanatçıları aktivitesi ile İstanbul'un Nişantaşı ve bağdat caddelerine benzeyecek.



Gaziantep'te yeni çarşı olarak adlandırılan Gazi Muhtarpaşa Caddesi, sokak çalgıcılarına açılıyor. Yaz mevsimi bitene kadar sokak sanatçılarının yer aldığı etkinliklerin düzenleneceği cadde, İstanbul'un İstiklal ve Bağdat caddelerine benzeyecek. Caddenin tanıtımı amacıyla başlattıkları uygulama ile hem yöre insanlarının hem de sanatseverlerin dikkatini çekmek istediklerini belirten Gazi Muhtarpaşa Tanıtım Derneği Başkanı Hasan Yener, sağlanacak hareketin bölge esnafının da işlerine yansıyacağını ifade etti. Yener, "Önümüzde anneler günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı var. Bizde böyle bir aktivite yapmaya karar verdik. Bu aktiviteleri arttırmaya devam edeceğiz. Burası İstanbul'un Nişantaşı ve Bağdat Caddesi gibi etkinliğe açık olan bir caddemiz var. Markalarımız var. Hava şartlarımız da çok güzel gidiyor. Burada en çok bize yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Şehitkamil Belediye Başkanımız ve Gaziantep Valimiz hepsine teşekkür ediyoruz. Ayrıca kent konseyi başkanımız Mehmet Arslan sonsuz teşekkürlerimizi belirtiriz" dedi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Yener, "Kaldırımlar geniş tutulduğu için Gaziantep'in yöresel fıstığı büfede ve vitrinlerde belirli aralıklarla caddeye yayılmasını istiyoruz. Simitçiler, seyyar satıcılarımız var. Onlar da ürünlerini kapalı ve hijyenik şekilde cadde üzerinde satabilmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Şehitkamil Belediye Başkanımızın arkamızda durmasını istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP