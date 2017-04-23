Gazeteciye Tekme Atan Yalçın Ayhan: Yanlış Anlamışım, Özür Diliyorum

A Spor muhabiri ve kameramanının darp edilmesi olayına karışan Başakşehirli futbolculardan biri olan Yalçın Ayhan, yakın çevresine içini döktü.

Olayı ilk başta yanlış anladığını ifade eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

"Ben otobüsteydim olay çıktığında. Sesleri duyunca hemen kendimi dışarı attım. Arkadaşlarımı o kargaşa içinde görünce taraftarlar oyunculara saldırdı sandım ve karşılık vermek için aralarına girdim, tekme attım. Tabii ki olaya karışmamam lazımdı. Bana hiç yakışmadı. O kişinin basın mensubu, bir emekçi olduğunu öğrendiğimde de çok pişman oldum, üzüldüm. Çok özür diliyorum."

(Turkfutbol)