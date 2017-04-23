Gazeteciye Saldırı, Taraftarları Kızdırdı: Volkan Babacan Milli Takım'a Alınmasın
Başakşehirli futbolcuların Rize maçı sonrasında gazetecilere saldırmasının ardından sosyal medyada "Volkan Babacan bir daha Milli Takım'a alınmasın." çağrıları yapılıyor.
Başakşehirli futbolcuların basın mensuplarına saldırmasının yankıları sürüyor.
Rize maçının ardından Başakşehirli Emre Belözoğlu ile kendisine laf atan taraftar tartışmaya başlamıştı. Bu tartışmayı çeken basın ekibi Başakşehirsporlu futbolcuların saldırısına uğradı.
SALDIRANLAR ARASINDA VOLKAN BABACAN DA VAR
Saldırganlar arasında Milli Takım kalecisi Volkan Babacan'ın olması tepki çekti. Bu olayın ardından sosyal medyada "Volkan Babacan bir daha Milli Takım'a alınmasın" kampanyası başladı.
Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:
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