Gazetecilik Başarı Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC), tarafından düzenlenen Gazetecilik Başarı Ödülleri yarın sahiplerini bulacak.



10 Ocak Gazeteciler Günü ve Gazetecilik Başarı Ödülleri nedeniyle, KGC tarafından yarın program düzenlenecek.



Bir restoranda saat 10.30'da başlayacak programa, il genelindeki birçok gazetecinin katılımı bekleniyor.



2015 yılında başlayan ve KGC tarafından geleneksel hale getirilen programda, Hüsnü Açıksöz Ödülü, Basın Hizmet Ödülleri ve yarışma kategorilerinde dereceye giren gazetecilere ödülleri verilecek.