Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilik başarı ödülleri sahiplerini buldu.



İldeki bir restoranda düzenlenen programda, "Hüsnü Açıksöz" ödülü, basın hizmet ödülleri ve yarışma kategorilerinde dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.



Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu basınının sorumlu gazeteciliğin gereklerini yerine getirdiğini belirtti.



Gazeteciliğin, kolay iş olmadığını ifade eden Yıldırım şunları söyledi:



"Sokakta çöpü süpüren insanın yaptığı iş de kutsaldır, sizlerin yaptığı iş de kutsaldır. Yeter ki bir iş bir meslek emek harcanarak yapılsın. En önemlisi de vicdanla yapılsın. Burada gazetecilik mesleğinin önemi ortaya çıkıyor. Gazetecilik mesleği mutlak suretle vicdanla yapılmak zorundadır."



Belediye Başkanı Tahsin Babaş da gazetecilerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu belirtti.



Kastamonu basınının görevini özveriyle yerine getirdiğini dile getiren Babaş, "Gazeteciler ciddi manada bir emek sarf ediyor. Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.



KGC Başkanı Erkan Yılmaz, gazeteciler gününün kendileri için bayram günü değil dayanışma günleri olduğunu belirterek, "1984 yılında kurulan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti olarak bu gün 3. kez gazetecilik başarı ödülleri programı düzenlemekteyiz. Toplam 4 kategoride düzenlenen yarışmalarda, 6 gazetecimiz ödüle layık görülmüştür." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Hüsnü Açıksöz'ün adını taşıyan ödül, Mustafa Eski'ye, gazetecilik başarı ödülleri kapsamındaki, "Basın Hizmet Ödülleri" kent merkezinde yayın yapan 6 yerel gazetenin baskı ustalarına verildi.



Genel haber dalındaki ödül Neslihan Çınar ve Mehmet Seyitoğlu'na, Araştırma-İnceleme-Röportaj dalındaki ödül Sabahattin Büyükoral ve Gözde Mınık'a, Genel Mizanpaj dalındaki ödül de Elif Kural ve Emine Eğribaş'a verildi.