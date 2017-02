Gazetecilerin Rektör Yardım'ı Ziyareti

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.



BİGACEM Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Çiriş, Başkan Yardımcısı İlhan Karabulut, Genel Sekreter Hakan Okay ile yönetim kurulu üyeleri Şener Toktaş ve İbrahim Yaldız, makamında ziyaret ettikeleri Rektör Yardım'a yeni görevinde başarı diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yardım, yenilikçi ve projelere dayalı bir anlayışa sahip olduğunu ve bu anlamda toplumun her kesiminden olumlu destekler aldığını söyledi.



Olumlu projeleri değerlendirerek, enerji ve zaman kaybı yaşamadan yola devam edeceklerini bildiren Yardım, "Elimizden geldiğince üniversitemizi geldiği yerden ileriye doğru taşıyacağız. Bunu hep birlikte yağacağız. İlerleyen günlerde Bitlis'teki basın mensuplarıyla bir araya geleceğiz." dedi.



Çiriş de yapılacak olumlu projelerde her zaman yanlarında olacaklarını ifade ederek, "Olumlu her projeye destek veririz. Üniversiteler ilin gelişiminde önemli yere sahiptir. Gazeteci olarak bizlerde üniversitenin yaptığı çalışmaları halka duyurma aşamasında üzerimize düşeni layıkıyla yerine getireceğiz. Yeni görevinizde başarılar diliyorum." diye konuştu.