Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan "Gazetecilerin Gözünden 15 Temmuz" kitabı tanıtıldı.



Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı öncesinde, sanatçı Şafak Tavkul'un "demokrasi nöbetleri" esnasında çizdiği karikatürlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından darbe gecesi yaşananları anlatan sinevizyon gösterisi izlettirilen toplantıya, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile kitaba katkıda bulunan gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.



Develioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi çok hain ve alçak bir darbe girişiminin yaşandığını belirterek, Türk milletinin o gece darbeci hainler karşısında bir destan yazdığını söyledi.





Darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, Türk milletinin böyle bir destan yazacağını asla düşünmediğini söyleyen Develioğlu, "15 Temmuz gecesi ülkemizi işgal edip bölmeyi amaçlayan asker üniformalı bölücü hainler, Türk milletinin direniş ruhunu unuttuğunu zannetti ancak bu durum kendilerine pahalıya mal oldu." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, hiç kimsenin sağına soluna bakmadan meydanlara koştuğunu belirten Develioğlu, "Millet, 15 Temmuz gecesi gücünü gösterdi. Dışarıya bağlı asker kisveli bölücü hainlere millet göğsünü siper ederek gereken dersi verdi. Onlar bunu asla düşünmedi. Ellerinde çakısı dahi olmayan, bayrakla gelen insanlara topla tüfekle tankla uçakla saldırmak yiğitlik miydi? Onlara göre yiğitlikti. Ama bu millet göğsünü siper etti, 15 Temmuz'da ikinci kurtuluş savaşını yaparak bu vatanı tekrar bizlere emanet ettiler." diye konuştu.



Toplantıda, katılımcılara "Gazetecilerin Gözünden 15 Temmuz" kitabı dağıtıldı.