Gazetecilere İşaret Dili Kursu Verilecek

Samsun'da 18-30 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak "23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları"nda görev yapacak gazetecilere, Gençlik ve Spor Bakanlığının eğitici desteği ile Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürlüğü ve 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetince "işaret dili" eğitimi verilecek.



Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, iletişimin duygu ve düşünceyi ifade etme şekli olduğunu ifade etti.



Samsun'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye tarihinin en büyük spor organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Bayraktar, şöyle devam etti:



"Bu, başta Samsun olmak üzere ülkemizin tanıtımı açısından büyük bir fırsattır. Bunun için A'dan Z'ye herkes ve her kesimin üzerine düşen görevi titizlikle yapması gerekir. Bu organizasyonda basın mensuplarına da büyük görevler düşüyor. İşitme engelliler için iletişim aracı, işaret dilidir. Basın mensuplarına düzenleyeceğimiz kursla işaret dilini öğreterek işitme engelli sporcuları anlamalarını ve onlarla diyaloglar kurmalarını sağlayacağız. Organizasyon işleyişine biraz olsun katkı sağlamak en büyük amacımız. Basın mensupları bu organizasyonda ellerini konuşturarak sessiz dünyanın sesi olacaklar."



İşaret dilini öğrenen basın mensuplarının sadece bu organizasyonda değil, bundan sonraki süreçte de işitme engellilerin duygu dünyasını anlamalarının sağlanacağını vurgulayan Bayraktar, "En yalın haliyle hayatı işitme engelli kardeşlerimiz için daha yaşanabilir hale getirmek, her alanda onlara kolaylık sağlamak ve sessiz dünyalarının sesi olmak adına basın mensuplarımızın bu eğitimi almaları fazlasıyla önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.



Kursun sporcuları anlama ve onlarla iletişim kurma kavramlarına yoğunlaşarak hazırlandığını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı binasında 23 Mayıs'ta başlayacak kursa katılacak basın mensupları, Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürlüğüne müracaat edebilir. Kursiyerlere iki hafta, haftada iki gün 13.00-15.00 saatlerinde toplam 8 saat eğitim verilecek. Kursa katılacak basın mensuplarımız sadece bu organizasyonda değil, bundan sonraki süreçte de hayatın her evresinde işitme engelli kardeşlerimizle kuracakları gönül köprüsüyle onların sesi olmayı sürdüreceğinden hiç şüphem yok."