Gazetecilerden "Bayrak ve Şehitlerimiz" Temalı Fotoğraf Sergisi

Çankırı Çalışan Gazeteciler Derneği ile Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklaşa 'Çankırı'ya Bir de Buradan Bakın' isimli fotoğraf sergisi açtı.



"Bayrak ve Şehitlerimiz" temalı sergi, 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galeri Salonu'nda açıldı. Sergi açılışına Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Boz, İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker, daire amirleri, siyasi parti ve STK Temsilcileri ile davetliler katıldı.



Çalışan Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir açılış öncesi bir konuşma yaparak, "2013 yılından beri Çalışan Gazeteciler Derneği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 'Çankırı'ya Bir de Buradan Bakın' fotoğraf sergisinin bu sene 4.'sünü gerçekleştiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz fotoğraf sergisinde 13 arkadaşımızın 52 eseri bulunuyor. Bundan önceki yıllarda serbest olarak gerçekleştiğimiz fotoğraf sergisini bu sene 'Bayrak ve Şehitlerimiz' temalı olarak belirledik." dedi.



2016 yılında ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Demir, "100 yıl önce olduğu gibi şimdi de ülkemiz hem içte hem de dışta büyük mücadeleler veriyor ve bu uğurda vatanı için, milleti için, kutsal değerleri için Türk milleti göğsünü siper ediyor, şehit oluyor, gazi oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' sözünü Türk milleti en net şekilde 15 Temmuz akşamı tüm dünyaya göstermiştir. Yaşlısı, genci kısacası; 7'den 70'e tüm millet 1071'de Türk yurdu olan bu vatanı kanının son damlasına kadar ilelebet koruyacağını dünyaya haykırmıştır. Bu nedenle Çalışan Gazeteciler Derneği olarak bu sene 4.'sünü düzenlediğimiz 'Çankırı'ya Bir de Buradan Bakın' fotoğraf sergisinin ana teması "Bayrak ve Şehitlerimiz" olarak belirlenmiştir. Bu seneki fotoğraf sergimizi, vatanı için hiç düşünmeden göğsünü siper eden ve bu uğurda gazi ve şehit olan şehitlerimize ve kahraman milletimize ithaf ediyoruz. Serginin açılmasında emeği geçen başta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor ve Tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutluyorum." diye konuştu.



İl Kültür ve Turizm Müdür Müdürü M. Kemal Karatatar de sergide emeği geçenlere teşekkür etti.



Vali Yardımcısı Vekili Yakup Ömeroğlu ise gazetecilerin önemli bir görevi ivra ettiğini ifade ederek, "10 ocak çalışan gazeteciler ve İdareciler Günü ikisini aynı anda kutluyoruz. Anlamlı bir gün. Bizler idare ediyoruz idare ettiğimiz her şeyin de halkın gözü önüne serilmesi gerekiyor. Bu halka bunları gösterdiğimiz yerde basın oluyor. Bizler Çankırı olarak her zaman şeffaf bir yönetim tarzı sergiliyoruz. Bunları gazetecilerimizle paylaşıyoruz gazeteci arkadaşlarımızla her zaman beraberiz. Bugün de yine beraber olmak için toplantılarımızı erteledik serginize katıldık. Sayın Valimiz Mesut Köse'nin de sizlere selamını da iletiyorum. Tekrar Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun." dedi.



Açılışı yapılan serginin 10 gün boyunca açık kalacağı bildirildi. - ÇANKIRI