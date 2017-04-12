Gazeteciler Cemiyetlerinden Tepki: "Saldırılara Sessiz Kalamayız"
Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, gazetecilere fiili saldırıyı ve sosyal medyadan yapılan sözlü saldırıları ortak basın açıklaması ile kınadı.
Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, gazetecilere fiili saldırıyı ve sosyal medyadan yapılan sözlü saldırıları ortak basın açıklaması ile kınadı.
Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ortahisar'da bir balonun elektrik tellerine takılarak düştüğü ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazadan sonra, olayı görüntüleyen TRT Nevşehir Muhabiri ve Kent Haber Gazetesi Ürgüp Temsilcisi Şerif Taşar'a balon çalışanları tarafından gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınadı.
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekinci ve Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Osman Koca, balon firmalarını ve sosyal medya üzerinden gazetecilere hakaret yağdıran Ortahisar AK Parti Belde Başkanı Mehmet Ali Özendi'yi kınadıklarını belirtti.
Söz konusu yersiz tepkilerin suç teşkil ettiğini belirten Koca ve Ekinci, "Daha önce olduğu gibi yine basın mensupları hedef alınmıştır. Yetkililer bu çirkin saldırılan önüne biran önce geçmelidir. Gazeteciler Cemiyetleri olarak görevini yapmaya çalışan basın mensubu arkadaşlarımıza yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz" ifadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR