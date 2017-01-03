Gazeteciler Cemiyetinden Aa'ya Ziyaret

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, bazı yönetim kurulu üyeleriyle Anadolu Ajansı (AA) Sinop Bürosunu ziyaret etti.



Ziyarette, kurumun çalışmaları hakkında AA Sinop muhabiri Gökhan Gücüklüoğlu'ndan bilgi alan Demirel, AA'nın Türkiye'nin en köklü basın kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.



Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde AA'nın kamuoyuna sunduğu haber ve görsellerle önemli bir görev yerine getirdiğini ifade eden Demirel, "Yerel ölçekte ise burada arkadaşlarımız doğru ve tarafsız haberler yaparak kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Ben tüm AA ailesine çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.



AA Sinop muhabiri Gökhan Gücüklüoğlu ise Demirel ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.