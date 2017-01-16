Gazeteci Yücel Sezer, Vefatının Birinci Yıldönümünde Anıldı

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (KKDGC) merhum Başkanı Yücel Sezer vefatının birinci yıldönümünde mezarı başında anıldı.



Bülbül Mahallesi mezarlığındaki anma törenine Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Cemiyet 2'nci Başkanı A. Erbil Hüryurt, Cemiyet Genel Sekreteri Burhan Akyıldırım, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem'in yanı sıra gazeteci meslektaşları katıldı.



KKDGC Başkanı Daşdelen, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür etti.



Duayen gazeteci Sezer'in vefatının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Daşdelen, "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar duyduğu saygıyla hizmet eden, Kars'ın sorunlarını dile getiren, yerel ve ulusal basında çok sayıda köşe yazısı bulunan meslektaşımız, cemiyetimizin merhum başkanı, sarı basın kartı sahibi duayen gazeteci Yücel Sezer ilimiz için önemli çalışmalarda bulunarak katkı sunmuştur" dedi.



Sezer'in gazeteciliğinin yanında usta fotoğraf sanatçısı olduğunu ifade eden Daşdelen, "Meslektaşlarının ağabeyi Yücel Sezer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.



Anma töreninde duaların okunmasının ardından Sezer'in mezarına karanfiller bırakıldı. - KARS