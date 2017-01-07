Gazeteci Yazar Refik Erduran'ın Vefatı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, gazeteci yazar Refik Erduran'ın her zaman sevgi ve saygıyla anılacağını bildirdi.



Avcı, Erduran'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi Başkanı, tiyatronun ve basının çok yönlü kalemi Refik Erduran'ın, oyunları, romanları, senaryoları, köşe yazıları, yayıncılığı ve özellikle tiyatroya kazandırdıklarıyla her zaman saygı ve sevgiyle anılacağını ifade etti.



Avcı, Erduran'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat ve basın camiasına başsağlığı diledi.