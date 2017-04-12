Gazeteci-Yazar Nurettin Veren'den Neü'de Konferans

Gazeteci-Yazar Nurettin Veren, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)'nde konferans verdi.



Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesindeki konferansta öğretim üyelerine ön bilgi veren Gazeteci-Yazar Nurettin Veren, ardından soru cevap bölümüne geçti.



Fetullah Terör Örgütü (FETÖ)'nün kendine has dev bir sistem oluşturduğunu söyleyen Veren, bu örgütün durdurulması için yıllardır çaba sarf ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını kaydetti. Veren, "İtibarsızlaştırıldık, toplum içinde bloke edildik. Üzeri örtüldü. Bütün siyasi partilerimiz de maalesef bu işe yararlanılabilecek bir oluşum gibi baktılar. İleride kendileri için tehlike olabileceğini hesaba katmadılar. Bunların yararlanılabilecek bir kadro olmaktan çıktıklarını söyledim ancak anlatamadım, anlaşılamadım" diye konuştu.



NEÜ'ye gelişinin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yapılan görüşmeler neticesinde şekillendiğini anlatan Veren, "Daha önce YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yapmış olduğumuz bir toplantıda FETÖ meselesinin üniversitelerde geniş kitleler tarafından detaylı bir şekilde belki de birer tez ve araştırma konusu olarak ele alınması ve ona uygun akademisyenlerin yetiştirilmesi konusunu görüşmüştük. Hem dışişlerindeki kültür ateşesi, hem din ateşesi hem de eğitim ateşesi seviyesindeki kadroların çoğaltılması için çalışmalar yapılması teklifimizi sunmuştuk. YÖK Başkanımız uygun olacağını söyledi ve bu toplantıları yapmamız hususunda ricaları oldu biz de buraya meseleleri anlatmaya geldik" dedi.



FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'nin kapısına kul köle olduğunu vurgulayan Veren, Gülen'in, vatanına ihanet eden insanların imanlarıyla, itikatlarıyla oynayan, Kur'an hükümlerini elinin tersiyle iten, vatanı bayrağı önemsemeyen bir hain olduğunu kaydetti.



Kendisinin bu yapıyı çok iyi bildiğini ve analiz ettiğini belirten Veren, toplumun bu ve kökü dışarıda olan benzeri yapılara karşı uyanık ve dikkatli olması gerektiğini kaydetti. - KONYA