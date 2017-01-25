Kadıköy'de, Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu için anma programı düzenlendi.
Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Kadıköy Belediyesince Caddebostan Kültür Merkezinde "Başın Öne Eğilmesin" adıyla düzenlenen anma programında, Sabahattin Ali'den Mustafa Cambaz'a kadar öldürülen gazetecilerin fotoğrafları sinevizyon ile ekrana yansıtıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.
Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Orhan Erinç, Şükran Somer ve Necmiye Alpay, Mumcu ile ilgili anı ve düşüncelerini paylaştı.
Tutuklu gazeteciler Turhan Günay, Musa Kart ve Kadri Gürsel'in Silivri Cezaevinden gönderdikleri mektupların okunduğu programda, konuşmaların ardından salonun ortasında "Basın Öne Eğilmesin" yazılı pankart açıldı.
Erdal Erzincanlı'nın konseriyle son bulan programa, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, gazeteciler ve vatandaşlar da katıldı.
Gazeteci Yazar Mumcu'nun Ölümünün 24. Yılı
Kadıköy'de, Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu için anma programı düzenlendi.
Kadıköy'de, Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu için anma programı düzenlendi.