Gazeteci Yazar Mumcu'nun Ölümünün 24. Yılı

Şişli'de, Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu için anma programı düzenlendi.

Gazeteci Yazar Mumcu'nun Ölümünün 24. Yılı

Şişli'de, Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu için anma programı düzenlendi.

CHP Şişli Gençlik Kolları tarafından Harbiye'deki Uğur Mumcu Anıtı'nın önünde düzenlenen etkinlikte meşaleler ve mumlar yakıldı, Uğur Mumcu'nun yanı sıra suikast sonucu öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan, gazeteciler Hrant Dink, Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy'un resimleri ile "Vurulduk ey halkım unutma bizi" yazılı pankart taşındı.

Uğur Mumcu'nun kendi sesinden bir konuşması alanda bulunanlara dinletildi, Mumcu için şarkılar söylendi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Uğur Mumcu'nun katledilişinin üzerinden 24 yıl geçmesine karşın acısının hala taze olduğunu söyledi.

Uğur Mumcu'yu katledenlerin asla kazanamayacağını ifade eden İnönü, "Bu kadar kıymetli insanımız boşuna hayatını kaybetmedi. Bu kadar acı boşuna çekilmedi. Atatürk'ün devrimlerine sıkı sıkıya bağlı olan partimiz CHP ve Atatürk'ün yolundan giden milyonlar olduğu sürece ülkemize karanlığın çökmesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Törene CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı ile CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile yöneticiler de katıldı.

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