Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu için Bilecik'te anma programı düzenlendi.
CHP İl Başkanlığı binasında düzenlenen anma törenine, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Metin Yaşar, İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan ile partililer katıldı.
Tüzün, tören yaptığı konuşmada, "24 Ocak 1993'te yaşanılan bir katliam sonucu Uğur Mumcu'yu kaybettik. 24 Ocak 1991 yılında halk tarafından çok sevilen Gaffar Okkan'ı kaybettik. 24 Ocak 2007'de partimizde önemli görevlerde bulunmuş İsmail Cem'i kaybettik. Türkiye için üç tane değerin kaybolduğu bir gündür 24 Ocak." ifadelerini kullandı.
Tören, Uğur Mumcu'nun biyografisinin okunması ve sevdiği türkülerin saz eşliğinde seslendirilmesinin ardından sona erdi.
Gazeteci Yazar Mumcu'nun Ölümünün 24. Yılı
Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu için Bilecik'te anma programı düzenlendi.
Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu için Bilecik'te anma programı düzenlendi.