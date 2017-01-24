Gazeteci Yazar Mumcu'nun Ölümünün 24. Yılı

Edirne'de, gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 24. yılında düzenlenen törenle anıldı.



Edirne Belediyesi önünde bir araya gelen vatandaşlar Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, Uğur Mumcu Parkı'nda yaptığı konuşmada, Mumcu'nun Türk basın tarihinin önemli isimlerinden olduğunu söyledi.



Mumcu suikastının aydınlatılmadığını belirten Özcan şunları kaydetti:



"Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu ziyaretleri sırasında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin cinayeti çözmenin namus borcu olduğunu belirterek adeta namus sözü verdiler. Fakat suikastın failleri yakalanamamıştır. Ocak ayı ülkemiz için aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiklerimiz için biz geride kalan ve mücadeleye devam edenler için karanlık kasvetli ve acılarla dolu bir ay. Gaffar Okan, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy hep ocak ayında kaybettiklerimizdir."



Konuşmaların ardından programa katılanlar Mumcu anıtına karanfil bıraktılar.



Programa, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Teşkilatı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.