Gazeteci Yazar Mumcu'nun Ölümünün 24. Yılı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24. yılında, Biga'da anma programı düzenlendi.



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Nilüfer Özben, belediye nikah salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu'nun 24 yıl önce alçak bir suikast sonucu öldürüldüğünü söyledi.



Mumcu'nun fikirleri, yazdıkları ve söylediklerinin hala ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Özben, "Uğur Mumcu'nun uyardığı gibi laik Türkiye Cumhuriyetinden rahatsız olanlar iş başında, gün mücadele günü. Korkmadan, yılmadan çocuklarımız için, geleceğimiz için gün mücadele günüdür." dedi.



Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Mumcu'nun geçtiğimiz aylarda yaşanan sıkıntıları 25 yıl öncesinden yazmış bir insan olduğunu anlattı.



Anma programı şiir ve türkü dinletisi ile son buldu.