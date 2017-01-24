Gazeteci Yazar Mumcu'nun Ölümünün 24. Yılı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24'üncü yılında, bombalı suikaste uğradığı ve kendi adı verilen sokaktaki evinin önünde anıldı.



Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.



Kılıçdaroğlu, tören öncesi Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile kısa bir süre görüştü.



Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Faili Meçhuller Anıtı'na sonrasında da Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.



Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, şarkılar da seslendirildi.



Kemal Kılıçdaroğlu, anma etkinliğinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.



"Uğur Mumcu... Kalpaksız Kuvayımilliyeci, bir devrimci, özgürlükten, demokrasiden yana olan bir gazeteci, bir bilim insanı aynı zamanda. Katledilişinin 24'üncü yılında anıyoruz. Anmaya devam edeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun medya, bilim ve düşün dünyasının önemli bir ismi olduğunu kaydetti.



Uğur Mumcu'ya Allah rahmet dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Silahı çeken katillerin arkasında kimler vardı? Asıl failler kimlerdir? Onların bulunması için söz verilmişti ama bugüne kadar verilen sözler yerine getirilmedi. Israrla ve kararlılıkla bekliyoruz. Uğur Mumcu'yu kimler katletti? Aydınlanmadan, bilimden, insandan, haktan hukuktan yanaydı. Dolayısıyla böylesine önemli bir ismi kaybetmenin acısını her yıl birlikte yeniden yaşıyoruz." diye konuştu.



"Çok talihsiz bir itiraf"



Bir basın mensubunun "Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Referandumdan evet çıkarsa, terörün sesi kesilir' dedi. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:



"Bu 'şu anda terörü biz destekliyoruz'un itirafıdır. Yani 'sürekli terörü besliyoruz, terör örgütlerine göz yumuyoruz, insanlar ölüyor, insanlar katlediliyor, eğer bizi seçerseniz, başkanlık rejimi getirirseniz tek adam rejimini getirirseniz, terör bitecek' anlamına geliyor, bu itiraftır. Bu çok talihsiz bir itiraftır. Eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir ve bunu da Hükümet Sözcüsü açıkça itiraf etmiştir. Çok üzgünüm, böyle bir lafı asla duymak istemezdim. Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp, bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması gerçekten son derece hazindir, son derece utanç vericidir."