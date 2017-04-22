Gazeteci Yazar Ali Eren, "Kutlu doğum haftaları artık çığırından çıktı. Çalgılarla falan kutlu doğum haftası yapıyorlar. FETÖ'nün gayesi peygamberimizi unutturmaktı. FETÖ'nün bütün faaliyetleri Türk milletinin ve Müslümanların aleyhinedir" dedi.



1989 yılında itibaren kutlanmaya başlanan ve FETÖ'nün projesi olduğu düşünülen Kutlu Doğum Haftası kutlamalarıyla ilgili Gazeteci Yazar Ali Eren açıklamalarda bulundu.



Konuya ilişkin tartışmalara katılan Gazeteci Yazar Ali Eren, "Dedelerimizin zamanından beri kandili kutlarız. Mevlit doğum zamanı demektir. Peygamber efendimizin doğduğu gecedir. Yıl içerisinde beş tane kandil var. Bu beş kandilden birisi de Peygamber efendimizin doğum gecesi olan Mevlit Kandilidir. Mevlit Kandili nedir? Rebiülevvel ayının 12'nci gecesidir. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayının herhangi bir gecesi değil. Rebiüevvel ayının yani Hicri takvime göre olan konuşulan bir ayın bir gecesi Peygamber Efendimizin doğumudur. Bu eskiden beri böyle bilinir. Mevlit Kandillerimiz olsun, Ramazan ayımız, Oruç ibadetimiz ve kurban ibadetimiz olsun bu aylara göre ayarlanır" dedi.



"Kutlu doğum haftaları artık çığırından çıktı"



Mevcut kutlu doğum haftasının ileride Mevlit Kandilinin unutulmasına neden olabileceğini de sözlerine ekleyen Eren, "Gençler bunu konuşuyor. Bu gençler yavaş yavaş orta yaşta insan olmaya başladı. Orta yaştaki insanlar da şimdi konuşuyor. Peygamber Efendimizin doğumu ne zaman? Kutlu Doğum haftası diyorlar. Yani nisan ayında doğmuş diyorlar. Biz bunu nisan ayı olarak değil, Rebiüevvel ayı olarak konuşuyor olmamız lazım. O da mevlit kandilidir. Mevlit kandillerinde peygamber efendimizden bahsedilir. O gece mübarek bir gece olduğu için ibadet edilir. Kutlu doğum haftaların da ne yapıyoruz. Bir hafta boyunca gece ve gündüz olsun ibadet mi yapıyoruz. Hayır ibadet yapmıyoruz. Kutlu doğum haftaları artık çığırından çıktı. Çalgılarla falan kutlu doğum haftası yapıyorlar. Çalgı ile kim Allah'a kavuşur. Böyle bir şey olamaz. Kaldı ki peygamber efendimizi doğru düzgün anlatmıyorlar. Kimseyi sağcı solcu diye ayırmıyoruz ama düşününüz ki, sosyalist bir adam bir yere çağrılıyor, kutlu doğum haftasında konuşturuluyor. Biz peygamberimizi onlardan mı öğreneceğiz. Böyle şey olmaz. Bazı ilahiyatçılar da işi çığırından çıkarmış vaziyette" diye konuştu.



'Diyanet içerisinde gruplar var'



Kutlu doğum haftası kutlamalarının 20 yılı aşkın süredir kutlandığını aktaran Eren, "Diyaneti toptan suçlamak istemem. Diyanet bunun öncülüğünü yapıyor. Fakat diyanet içerisinde de gruplar var. Her yerde, devlet kademelerinde bu FETÖ denilen cemaatin mensuplarının olduğu ortaya çıktı. Orada da işi sulandıran kimseler olduğu ortaya çıktı. Ben biliyorum demiyorum. Kanaatten de ileriye gitti bu iş. Ortaya çıktı zaten. Bunun arkasında yavaş yavaş peygamber efendimizin doğum gününü unutturup, işin mecrasını başka tarafa yönlendirme kanaati olduğu kanaatindeyim. Bu böyle olmamalı. Eğer peygamber efendimiz anlatılacaksa, senenin tamamında anlatalım. Bunu illa kutlu doğum haftası gibi bir haftaya sıkıştırmak yanlış" dedi.



"FETÖ'nün gayri Peygamberimizi unutturmaktı"



FETÖ örgütünün gayri hedefinin Peygamber Efendimizi unutturmak olduğunu da ifade eden Eren, "Nitekim bunlar La İlahe İllallah'ın yanından Muhammedi Resulullahı' kaldırdılar. Sadece 'La İlahe İllallah'. Ben gazetedeki köşe yazılarımda bu konudan sürekli bahsediyordum. En büyük tehlike budur. Hristiyan ve Yahudiler ile bizim aramızdaki fark peygamberimiz ve Kuran-ı Kerimdir. Kuran-ı Kerim Peygamber efendimize geldi. Peygamberimizi devre dışı bıraktığımız zaman Hristiyanlar ile aramızda bizim bir fark kalmaz. Bu FETÖ'cüler peygamberimizin hususiyetini, özelliğini, peygamberimize inanmayınca insanın imanlı olamayacağını meselesini ortadan kaldırmak için var güçleriyle çalıştılar. Kutlu doğum haftasında peygamberimizin doğum gününü unutturuyor. Peygamberimizin doğum gününü unutmak, bir nebze de peygamber efendimizi unutmak demektir. Bu tehlikeli proje içerisinde düşünmek, mütalaa etmek lazım" dedi.



FETÖ'nün Türkiye'deki bütün faaliyetlerine engel olunmasını gerektiğini de kaydeden Eren, "FETÖ'nün bütün faaliyetleri bizim aleyhimize. Müslüman olarak aleyhimize. Bütün faaliyetlerine engel olmaya çalışmak lazım. Bu hususa da engel olmaya çalışmak lazım. Kutlu doğum haftasına engel olmak, peygamber efendimizi anlatmaya engel olmak değil, Mevlit kandili faaliyetini ortadan kaldırmak isteyenlere engel olmaktır" dedi. - İSTANBUL