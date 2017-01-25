Gazeteci Uğur Mumcu Atatürk Kültür Merkezi'nde Anıldı

Manavgat Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Manavgat Atatürkçü Liseliler Topluluğu tarafından Gazeteci Uğur Mumcu'yu anma töreni düzenledi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Aliye Coşar, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve ilçe yönetiminin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uğur Mumcu'nun yanı sıra demokrasi şehitlerimiz Diyarbakır'da şehit edilen Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, siyasetçi yazar Ahmet Taner Kışlalı ve eğitimci Bahriye Üçok da anıldı.Törende Uğur Mumcu'nun 10 dakikalık Köy Enstitüleri konuşması yayınlanırken, Atatürkçü Liseliler Topluluğu Mumcu'nun kaleme aldığı"Sesleniş" adlı şiiri oyun haline getirerek sahneledi. Viyana Müzik Evi'nin, Manavgat Atatürkçü Liseliler Topluluğu ile ortak hazırladığı müzik dinletisine vatandaşlarda eşlik etti. Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve vatandaşlar, güzel hazırlanmış programı büyük ilgiyle izlerken, zaman zaman duygulu anlar da yaşadı. Anma töreni sonunda öğrenciler, kendilerine bu sunumu yapmalarında katkı sağlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - ANTALYA