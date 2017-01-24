Gazeteci Uğur Mumcu Anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, öldürülüşünün 24'üncü yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.



Çeşme'de Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen etkinliğe bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Uğur Mumcu'nun hunharca katledilen aydınlardan biri olduğuna dikkati çekti.



CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran da Uğur Mumcu'nun "Tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar, 30 yıl sonra general olacaklar ve Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar." dediğini aktardı.



Ünlü gazeteci için Ödemiş ve Tire ilçelerinde de anma etkinleri yapıldı.



Ödemişteki etkinlikte konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ödemiş Şube Başkanı Gürcay Işık, öldürülen aydınların mücadelesini sürdüreceklerini ifade ederken ADD Tire Şubesi Başkanı Murat Özcan ise, Uğur Mumcu'nun tarihe not düştüğü uyarılarının hiçbir iktidar tarafından dikkate alınmadığını ileri sürerek "FETÖ adlı Fetullah Gülen terör örgütünün 1980'li yıllardan bu yana gerek polis, gerek asker, gerek siyaset gerek bürokrasi, gerek medya ve gerekse iş dünyasında nasıl örgütlendiği ve amacının Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak olduğu 15 Temmuz darbesiyle ortaya çıktı." değerlendirmesini yaptı.