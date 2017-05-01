Gazeteci Tahsin Tuna'nın Mutlu Günü

Kız evi olarak Bergamalı gazeteci Tahsin Tuna İle oğlan evi olarakta dünürü Ayhan Ünal'ın Asklepion Resteorattta gerçekleştirdikelri düğün törenin de dünya evine giren Hale Tuna ile Ahmet Ahmet Ünal Çiftinin düğünler eğlecenin ötesinde adeta şölen gibiydi.

Düğün gecesinde Ege yöresinin güzel oyun havalarıne bir de Kütajyalı gençlerin kaşık havası oyunları eklenince düğün adeta eğlencede şölene dönüştü. Düğüne katılan davetliler, iki ayrı yörenin oyunlarıyla kedilerini adeta bir festivalde hissederek gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

Genç çiftlerin düğününü Siyasi partiler, Odalar ve değişik işletmelerin çelekleri süslerken, Aliağalı İşadamı dost ve arkadaş canlısı Aydın Şimşek, Nadir Gergin, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kiraz Anadolu Endüstri Meslek lisesi Müdürü Ayhan Kuzu, Gazeteci Meslektaşı Mehmet Ezgi, Faruk İlker Devlet Hastanesi Müdür Yardıcısı Şenol Çakı, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Mahire Bıçakçı, ak Parti eski İlçe Başkanı Mustafa Durmaz, İlçenin, Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Dulgar, MHP eski İlçe Başkanı Özkan Karadiken, Bergamalı ünlü reklam yıldızı Sibel Baybek, gazeteci Osman Babacan gibi isimler gazeteci Tahsin Tuna'nın bu güzel günde mutluluğunu paylaştılar.

Gazeteci Tahsin Tuna yaptığı açıklamsında Düğüne katılan ve mazeretleri dolyısıyla katılamayan her kese teşekkür ederken açıklamsında Bu tür merasimlerde çok önemli bir şeyi fark ettim. Bu benim ilk düğünümdü Kimin daha dost ve bana yakın ve yanımda yer aldığını bu güzel günde görmüş oldum. Enyakın meslektaşlarımın düğüne gelmemlerine ise çok üzüldüm" dedi.