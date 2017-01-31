Gazeteci Sallama'nın Acı Günü

Bayramiç'te serbest haberci olarak görev yapan gazeteci Sabahattin Sallama'nın babası Kasım Sallama, 88 yaşında vefat etti.



Alınan bilgiye göre, bir süredir rahatsız olan ve tedavi gören Kasım Sallama, bu sabah hayatını kaybetti.



Sallama'nın cenazesi, Bayramiç'e bağlı Ağaçköy Köyü Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.