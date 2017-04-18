Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazeteci Saip Ertem'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



TGC Yönetim Kurulunun mesajında, üyelerden Ertem'in dün vefat ettiği belirtildi. Ertem'in gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet verdiği belirtilen mesajda, "Saip Ertem'i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Saip Ertem'in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Mesajda, Ertem'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nden alınarak, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.



Sinop'ta, 1947 yılında doğan Ertem, mesleğe 1977 yılında TRT İstanbul Televizyonunda başladı. Prodüktör olarak görev yapan Ertem, basın meslek kuruluşlarından çeşitli tarihlerde başarı ödüllerine değer bulundu. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Ertem, Sürekli Basın Kartı taşıyordu.