Gazeteci Önkibar'ın Kitabı İçin Toplatma Kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti tüzel kişiliği adına yapılan başvuru üzerine mahkeme, Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" isimli kitabının dağıtımının tedbiren durdurulmasına, dağıtılan varsa toplatılmasına karar verdi.



Edinilen bilgiye göre Bahçeli ve partinin avukatı Hamit Kocabey, kitabın dağıtımının tedbiren durdurulması, dağıtılan varsa toplatılması talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeyle başvuruda bulundu.



Kocabey'in dilekçesinde, Önkibar'ın, Aydınlık gazetesinin dünkü nüshasındaki yazısında ve diğer birçok yayın organında, "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" isimli kitap yazdığını, kitabın bugün dağıtımına başlanacağını belirttiğine yer verildi.



"Kitapta Bahçeli'nin kişilik haklarına ağır saldırı teşkil eden gerçek dışı olayların varmış gibi açıklandığı, dağıtılması halinde Bahçeli'nin manevi kişiliğine ağır saldırı olacağı" ifade edilen dilekçede, bunun Bahçeli'yi mağdur edeceği kaydedildi.



Talep, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesine tevzi edildi. Mahkeme hakimi, yaptığı değerlendirme sonucunda, talebi kabul ederek kitabın dağıtımının tedbiren durdurulmasına, dağıtılan varsa toplanmasına, kararın gereği için ilgili birimlere yazı yazılmasına hükmetti.



Kararda, "İhtiyati tedbir isteyen tarafın kişilik haklarının zarar görme ihtimali güçlü olduğundan talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir." denildi.